Житель Выборга ударил знакомого ножом в горло во время распития спиртного

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Полиция Выборгского района Ленобласти проводит проверку после получения информации о госпитализации мужчины с ножевым ранением. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В Выборге "по горячим следам" задержали безработного. Он рассказал, что во время распития спиртного повздорил со знакомым и ударил его ножом в горло. После он сам вызвал скорую помощь и полицию.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с открытой раной, затрагивающей гортань и трахею. Мужчину поместили в реанимацию.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что задержанный был дважды судим в 90-е гг.

Ранее в квартире на Пионерстроя нашли труп водителя маршрутки с порезами на шее и руках.

Фото: Piter.TV