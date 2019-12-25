В квартире на Пионерстроя нашли труп водителя маршрутки с порезами на шее и руках

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днем 17 ноября в полицию Петербурга обратилась женщина и рассказала, что ее знакомый, водитель маршрутного автобуса перестал выходить на связь. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, мужчина не отвечает на звонки с 14 ноября, дверь в свою квартиру на улице Пионерстроя также не открывает.

Входную дверь вскрыли сотрудники ЖКС. В одной из комнат на диване обнаружили труп 52-летнего мужчины с порезами на шее и локтевых ямках обеих рук. С места происшествия изъяли следы пальцев рук, нож и мобильный телефон.

Труп направили в морг для установления точной причины смерти. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что приговор мужчине, жестоко убившему свою мать в Петербурге, оставили без изменений.

Фото: Piter.TV