Из Невы на Аптекарской набережной вытащили труп мужчины

Погибший был одет в камуфляжные штаны, темно-зеленые кроссовки с белой полосой, а также коричневый свитер с рисунком в виде прицела на передней стороне.

Как стало известно изданию "Оперативное прикрытие", 8 июня в районе дома №8 по Аптекарской набережной был замечен плавающий в реке Нева труп мужчины, находившийся примерно в 10-15 метрах от берега. Предположительный возраст умершего составлял 30-40 лет, рост около 170 сантиметров, темные русые волосы, заметна небритость лица.

Погибший был одет в камуфляжные штаны, темно-зеленые кроссовки с белой полосой, а также коричневый свитер с рисунком в виде прицела на передней стороне. У него также обнаружили ремешковую сумку-пояс, наручные часы марки Tissot и старый кнопочный мобильник производства Nokia.

Предварительное заключение специалистов гласит, что тело находилось в водной среде от двух до пяти суток. Внешних следов насилия на теле обнаружено не было.

Ранее мы сообщили о том, что тело мужчины достали из Невы в районе Троицкого моста.

Фото: Piter.TV