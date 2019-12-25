Тело мужчины достали из Невы в районе Троицкого моста

Все обстоятельства случившегося выясняются, полицейские проводят проверку.

В районе Троицкого моста в Петербурге из Невы достали труп. Об этом пишет 78.ru.

Тело мужчины вытащили сотрудники пограничной службы по региону 6 июня. Как рассказал источник, 47-летний местный житель оказался в воде самостоятельно.

Все обстоятельства случившегося выясняются, полицейские проводят проверку.

Ранее мы сообщили о том, что старшеклассник погиб при падении с высоты на севере Петербурга. На месте обнаружили тело учащегося 11-го класса. Камеры видеонаблюдения зафиксировали отсутствие признаков насильственной смерти.

Фото: Piter.TV