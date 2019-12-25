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Тело мужчины достали из Невы в районе Троицкого моста
Сегодня, 18:58
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Тело мужчины достали из Невы в районе Троицкого моста

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Все обстоятельства случившегося выясняются, полицейские проводят проверку.

В районе Троицкого моста в Петербурге из Невы достали труп. Об этом пишет 78.ru. 

Тело мужчины вытащили сотрудники пограничной службы по региону 6 июня. Как рассказал источник, 47-летний местный житель оказался в воде самостоятельно. 

Все обстоятельства случившегося выясняются, полицейские проводят проверку. 

Ранее мы сообщили о том, что старшеклассник погиб при падении с высоты на севере Петербурга. На месте обнаружили тело учащегося 11-го класса. Камеры видеонаблюдения зафиксировали отсутствие признаков насильственной смерти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нева, троицкий мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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