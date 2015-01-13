Юрист рассказал, когда россиянам выгодно брать отпуск в 2026 году

Чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце для работников, которые получают оклад.

Минтруд разработал и разместил на общественное обсуждение проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Как планировать работу и отдых на следующий год и что нужно учесть, рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Проект постановления предлагает перенести в 2026 году следующие выходные дни:

– с субботы 3 января на пятницу 9 января;

– с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря.

Если проект будет принят, в 2026 году россиян ожидают длительные выходные:

- в новогодние праздники: с 31 декабря 2025 по 11 января включительно (12 дней);

- в феврале: с 21 по 23 февраля (3 дня);

- в марте: с 7 по 9 марта (3 дня);

- в мае: с 1 по 3 мая (3 дня) и с 9 по 11 мая (3 дня);

- в июне: с 12 по 14 июня;

- в ноябре один дополнительный выходной (праздничный день) — 4 ноября.

- в декабре 2026 новогодние праздники начнутся также с 31 декабря.

Когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году

Чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце для работников, которые получают оклад. Так, самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль. Немного хуже будет апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Самым невыгодным месяцем традиционно будет январь. Далее можно выделить май и февраль.

Фото: unsplash (S"well)