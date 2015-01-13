Трамп не исключает введения вторичных пошлин в отношении РФ ранее, чем через 50 дней: мнение экспертов

Также президент США заявил о готовящейся передаче 17 батарей системы ПВО/ПРО Patriot.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает введения вторичных пошлин в отношении России ранее, чем через 50 дней. Проблему этого заявления можно разделить на две части, полагают эксперты Telegram-канала "Мейстер". Первая – касается собственно санкций. Вторая – слов Трампа о готовящейся передаче 17 батарей системы ПВО/ПРО Patriot.

Первое говорит скорее об отсутствии у Трампа аргументов, считают авторы поста. Давить на Россию ему откровенно нечем, и угроза санкций через 50 суток, точно ко дню Шуфутина-Календареворота, никаких гирек на чашу весов Запада не добавит. Вторая часть, касающаяся оружия, еще интереснее. 17 обещанных батарей "Патриота" немедленно добыть негде. 3-5 штук можно взять из ранее списанных в Израиле и вернувшихся в Штаты, и отдельный вопрос, есть ли на них готовый персонал.

Но, предположим есть, тут лучше ошибиться в худшую сторону. Еще 12-14 придется собирать из того, что есть в наличии как у США, так и у союзников, и быстро это не будет. Главной же сложностью станет запас ракет. Боекомплект 17 батарей сам по себе – это 2,5 года производства, а потратить его можно за пару месяцев на отражение 8-10 больших налетов. Не считая того, что неизбежно попадет под удар само в ходе доставки и на хранении уже на месте. Учитывая сказанное, на картину войны в целом это не повлияет примерно никак, даже в сочетании с обсуждающейся возможностью передачи крылатых ракет. Telegram-канал "Мейстер"

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