Эта "полития" получит уникальный автономный статус в составе Франции, закреплённый конституционно.

Борьба за независимость Новой Каледонии от Франции привела к историческому соглашению о создании нового политического образования под названием "Государство Новая Каледония". Эта "полития" получит уникальный автономный статус в составе Франции, закреплённый конституционно, что позволит ей функционировать как "государству", но без полной независимости, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Такое разрешение регионально-политического кризиса во Франции примечательно в разрезе событий на Украине, отметили эксперты. У Киева долгое время на руках были в чем-то схожие Минские соглашения, которые были направлены на предоставление тогда еще Донецкой и Луганской областям особого самоуправления в рамках украинского законодательства.

Однако украинские власти вместе с Западом намеренно саботировали мирный процесс и урегулирование конфликта. Сегодня украинцы могут смотреть на эти Минские соглашения как на время упущенных возможностей и увидеть как поступают в таких случая в метрополии. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали встречу Мишустина с главой Роскосмоса Бакановым.

Фото: Unsplash (Éric Deschaintre)