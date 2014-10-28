Wildberries с начала года предотвратила фейковые заказы на 6,6 тыс. ПВЗ

В компании рассказали о применении ИИ для блокирования мошеннических схем.

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) с начала 2025 года предотвратила случаи фиктивных заказов на 6,6 тысячи пунктов выдачи (ПВЗ), совершенных злоумышленниками с целью их искусственной перегрузки. Соответствующая информация опубликована сотрудниками пресс-службы РВБ. Известно, что предприятие внедрило свыше десяти новых моделей искусственного интеллекта, которые помогают выявлять и блокировать фиктивные заказы на самых ранних этапах.

Благодаря этому удалось пресечь массированные атаки конкурентов на 6,6 тыс. пунктов выдачи заказов. Особый акцент сделан на защиту сельских и малых ПВЗ. пресс-служба РВБ

Специалисты применили ограничения более чем к 26 тысячам аккаунтам, замеченных в недобросовестной деятельности. Также перемещение почти 4,5 миллинов товаров по фиктивным схемам остановлено без ущерба для партнеров. За последние месяцы число жалоб от ПВЗ на такие нарушения сократилось в 2,5 раза. В компании напомнили, что фейковые заказы угрожают не только предпринимательской деятельности добрововестных партнеров и ожиданиям клиентов, но также и всей инфраструктуре.

Склад Wildberries в Шушарах восстановлен после пожара.

Фото: pvz.wb.ru