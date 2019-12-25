Склад Wildberries в Шушарах восстановлен после пожара

Этот объект важен не только для бизнеса, но и станет ключевым звеном инфраструктуры для поддержки малого предпринимательства в регионе.

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) объявила в своем Telegram-канале, что реконструированный склад в Шушарах, пострадавший от пожара, готов к запуску и получил официальное разрешение на эксплуатацию.

Руководитель отметила, что восстановление склада заняло около полутора лет после чрезвычайного происшествия, произошедшего в январе 2024 года, когда пожар охватил площадь свыше 70 тыс. квадратных метров.

Для самой Татьяны Ким открытие обновленного центра имеет особое значение: она подчеркнула, что этот объект важен не только для бизнеса, но и станет ключевым звеном инфраструктуры для поддержки малого предпринимательства в регионе.

Напомним, после пожара компания компенсировала убытки владельцев утраченного имущества на сумму более 34,9 млрд рублей. Работы по реконструкции начались спустя полгода после происшествия, в августе 2024 года.

Фото: Telegram / Татьяна Ким