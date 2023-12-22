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В Петербурге горит склад Wildberries: площадь возгорания составила 50 тыс. "квадратов"
Сегодня, 9:16
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В Петербурге горит склад Wildberries: площадь возгорания составила 50 тыс. "квадратов"

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В 09:02 пожару присвоили четвертый ранг сложности.

В Петербурге произошел масштабный пожар на складе Wildberries. На Московском шоссе, 153, спасатели ликвидируют пламя, которое распространилось по площади 50 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в tg-канале "112".

В 09:02 пожару присвоили четвертый ранг сложности, добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. На месте случившегося работают 112 спасателей и 25 спецмашин.

 Информации о пострадавших пока не поступало. Сотрудников склада эвакуировали.

Напомним, что сигнал о возгорании поступил в 07:42. Пожару сразу присвоили ранг № 2. 

Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Московском шоссе горит склад, появилось видео с места событий. 

Фото: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: московское шоссе, мчс, пожар на складе wildberries, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Картина дня,

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