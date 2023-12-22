В Петербурге горит склад Wildberries: площадь возгорания составила 50 тыс. "квадратов"

В 09:02 пожару присвоили четвертый ранг сложности.

В Петербурге произошел масштабный пожар на складе Wildberries. На Московском шоссе, 153, спасатели ликвидируют пламя, которое распространилось по площади 50 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в tg-канале "112".

В 09:02 пожару присвоили четвертый ранг сложности, добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. На месте случившегося работают 112 спасателей и 25 спецмашин.

Информации о пострадавших пока не поступало. Сотрудников склада эвакуировали.

Напомним, что сигнал о возгорании поступил в 07:42. Пожару сразу присвоили ранг № 2.

Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Московском шоссе горит склад, появилось видео с места событий.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком