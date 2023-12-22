На Московском шоссе горит склад

Здание тушат 83 спасателя и 20 спецмашин.

Сегодня, 13 января, в Пушкинском районе произошел пожар. На Московском шоссе,153, загорелся склад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:42. Пламя охватило 20 квадратных метров.

В складском комплексе размером 350х320 метров, высотой 20 метров происходит горение на площади 1000 кв. метров. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 08:01 пожару присвоили повышенный ранг № 2. На место случившегося прибыли 83 спасателя и 20 спецмашин.

На данный момент информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.

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Видео: Telegram / Петербург с огоньком