Во время пожара на Байконурской пострадал человек

Сегодня утром, 13 января, в Приморском районе произошел пожар. На Байконурской в доме № 7, корпус 1, полыхала комната в "трешке". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 06:05. Пламя распространилось по площади 12 "квадратов". В комнате сгорело постельное белье.
На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Жильцы потушили пламя до прибытия пожарных.
В результате случившегося пострадал один человек. Его доставили в больницу.
Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.
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Фото: Piter.tv
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