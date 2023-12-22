Во время пожара на Байконурской пострадал человек

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня утром, 13 января, в Приморском районе произошел пожар. На Байконурской в доме № 7, корпус 1, полыхала комната в "трешке". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 06:05. Пламя распространилось по площади 12 "квадратов". В комнате сгорело постельное белье.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Жильцы потушили пламя до прибытия пожарных.

В результате случившегося пострадал один человек. Его доставили в больницу.

Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv