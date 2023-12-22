"Желтый" уровень опасности из-за морозов объявлен в Петербурге

Местами будут морозы -20 градусов и ниже.

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 12 января.

Согласно информации Росгидрометцентра, с 23:00 12 января до 08:00 13 января на территории Северной столицы ожидается очень низкая температура воздуха. Местами будут морозы -20 градусов и ниже.

Городское правительство рекомендует петербуржцам и гостям города тепло одеваться, соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе. Кроме того, более внимательными стоит быть и водителям.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти 13 января местами похолодает до -18 градусов.

Фото: Piter.TV