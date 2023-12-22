"Желтый" уровень опасности из-за морозов объявлен в Петербурге

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 12 января.
Согласно информации Росгидрометцентра, с 23:00 12 января до 08:00 13 января на территории Северной столицы ожидается очень низкая температура воздуха. Местами будут морозы -20 градусов и ниже.
Городское правительство рекомендует петербуржцам и гостям города тепло одеваться, соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе. Кроме того, более внимательными стоит быть и водителям.
Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти 13 января местами похолодает до -18 градусов.
Фото: Piter.TV
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