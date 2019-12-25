Wildberries задерживает выплаты: селлеры пожаловались правительству

Союза продавцов маркетплейсов оценил объем задержанных выплат примерно в 20 млрд рублей.

Продавцы Wildberries столкнулись с задержками выплат от маркетплейса за проданные товары. На фоне этого селлеры обратились за помощью в федеральное правительство, сообщила газета "Коммерсантъ".

По данным издания, президент Союза продавцов маркетплейсов (СПМ) Андрей Пасынков направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В нем изложена ситуация с задержкой текущих выплат продавцам WB, а также просьба поручить ФАС оценить сложившуюся ситуацию. Кроме того, по мнению главы СПМ, в ФНС должны учитывать возникшие кассовые разрывы.

По предварительной оценке продавцов, за продажи в последнюю неделю июля они не могут получить 20 миллиардов рублей. Заявки на выплату селлеры оформили 17 августа, а деньги должны были поступить до 26 августа.

В Wildberries проблему с задержкой выплат связали с DDoS-атаками на системы сервиса "Баланс продавца". Кроме того, по данным маркетплейса, все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти запустили антикризисные меры для предпринимателей, чьи товары пострадали в результате атак ВСУ на склады Wildberries.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)