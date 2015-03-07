Селлеры Wildberries начали получать помощь после атак на склады

Власти Ленобласти запустили антикризисные меры для пострадавших предпринимателей.

В Ленинградской области начали реализацию антикризисных мер для предпринимателей, чьи товары пострадали в результате недавних террористических атак на склады Wildberries. Ход работы обсудили на совещании штаба с участием региональных властей, налоговой службы и представителей маркетплейса.

Комплекс мер включает финансовую и информационную поддержку. В рамках последней пострадавшим предпринимателям предлагают размещать короткие видеопрезентации своей продукции на региональных платформах в мессенджерах — "Экономика Ленобласти", "МойБизнес47" и "ЦРП ЛО – самое важное". Это помогает производителям найти новых покупателей и рассказать о своём ассортименте.

Уже четыре компании воспользовались этой возможностью: Smart Wood Designs из Соснового Бора (мебель и изделия из дерева), LABÁ из Волосовского района (уходовая косметика), AFINA из Сланцев (сумки из натуральной кожи) и Franc Gardiner из Мурино (рулонные шторы и жалюзи).

Для консультаций и помощи продолжает работать горячая линия по номеру 8-800-302-0-813. Вице-губернатор Ленобласти по экономике Дмитрий Ялов подчеркнул, что поддержка будет продолжаться до полного восстановления пострадавших предприятий.

Ранее сообщалось, что Wildberries строит в Казахстане более 260 тыс. кв. м складов.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)