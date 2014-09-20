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Соскин: Стубб хочет сорвать мирные переговоры словами об ударах по Wildberries
Сегодня, 16:17
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Соскин: Стубб хочет сорвать мирные переговоры словами об ударах по Wildberries

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На Украине указали на попытку финского президента убить надежду на мир.

Президент Финляндии Александр Стубб хочет сорвать мирные инициативы между Киевом и Москвой собственными призывами к нанесению воздушных ударов по объектам российского маркетплейса Wildberries. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный эксперт уточнил, что

Позиция Стубба вполне понятна. У него есть четкая задача: взять и убить надежду на мир, а для этого нужны самые безумные заявления. Поэтому и звучат призывы бить по складам, поэтому Стубб и примчался к нам в Киев.

Олег Соскин, политолог

По словам эксперта. Александр Стубба, как и прочие европейские политические лидеры, не интересуется ничем, кроме как  удержания у власти на Украине в руках Владимира Зеленского, чтобы страна "страдала под ярмом".

Соскин: Залужный намекнул Зеленскому на необходимость смены курса страны.

Фото: YouTube / Олег Соскин

Теги: wildberries, александр стубб, олег соскин, финляндия
Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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