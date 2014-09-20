На Украине указали на попытку финского президента убить надежду на мир.

Президент Финляндии Александр Стубб хочет сорвать мирные инициативы между Киевом и Москвой собственными призывами к нанесению воздушных ударов по объектам российского маркетплейса Wildberries. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный эксперт уточнил, что

Позиция Стубба вполне понятна. У него есть четкая задача: взять и убить надежду на мир, а для этого нужны самые безумные заявления. Поэтому и звучат призывы бить по складам, поэтому Стубб и примчался к нам в Киев. Олег Соскин, политолог

По словам эксперта. Александр Стубба, как и прочие европейские политические лидеры, не интересуется ничем, кроме как удержания у власти на Украине в руках Владимира Зеленского, чтобы страна "страдала под ярмом".

Соскин: Залужный намекнул Зеленскому на необходимость смены курса страны.

Фото: YouTube / Олег Соскин