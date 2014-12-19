Трамп назвал дело финансиста Эпштейна скучным

Глава США прокомментировал интерес общественности в США к расследованию экономиста.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что не понимает интереса общественности к делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее власти обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Соответствующий комментарий лидер Белого дома сделал местным журналистам по прибытии в Вашингтон из рабочей поездки в Пенсильванию.

Я не понимаю, почему они так заинтересованы. Он давно умер. Он никогда не играл большой роли. Я не понимаю этого интереса и увлечения. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что Федеральное бюро расследований и министерство юстиции США выпустили совместное заявление. В документе утверждается, что Джеффри Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц не обладал списком клиентов. В интервью телеканалу Fox Newsв февраля 2025 года генеральный прокурор и министр юстиции США Пэм Бонди в ответ на вопрос отаетила СМИ, что "список клиентов" лежит у нее на столе и ждет изучения. Позже иностранная чиновница заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по уголовному делу. В 2019 году Эпштейну власти из США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Это преступление предусматривает до 40 лет лишения свободы. Также мужчина подозревался в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю с максимальным наказанием до пяти лет заключения. По информации от стороны обвинения, в период с 2002 по 2005 год американец вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он якобы расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы подбирать новеньких. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке постановил оставить фигуранта расследования под стражей и не выпускать под залог. В конце июля 2019 года общественности стало известно, что Джеффри Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался.

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Фото и видео: YouTube / Associated Press