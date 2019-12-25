Дональд Трамп призывал Зеленского атаковать Петербург

Американский лидер якобы рассматривал удары по российским городам как способ давления.

Издание Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщает, что экс-президент США Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским предлагал наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу.

Владимир, вы можете ударить по Москве? <...> Вы можете также ударить по Санкт-Петербургу? Цитирует газета слова Дональда Трампа

По данным FT, такой подход рассматривался как часть стратегии, призванной усилить давление на Россию. Ранее аналогичную информацию публиковала The Washington Post, отмечая ужесточение позиции Трампа в отношении Москвы.

Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против России. Дональд Трамп отказался давать конкретные ответы журналистам о возможных новых мерах Вашингтона в отношении России. На вопрос о планируемых на 14 июля ограничениях американский лидер не стал раскрывать детали, хотя ранее намекал на подготовку "сюрприза" для Москвы.

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