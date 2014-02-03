Приговор мужчине, жестоко убившему свою мать в Петербурге, оставили без изменений

Дело снова подняли, поскольку обвинение посчитало приговор слишком мягким.

Красносельский суд Петербурга рассмотрел дело Андрея Лисогурского, которому вынесли обвинительный приговор в марте текущего года. Обвинение посчитало приговор – 7 лет колонии строгого режима – слишком мягким. Подсудимый просил оставить его как есть. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

В феврале 2019 года в Горелово подсудимый избил мать и проткнул ее металлическим прутом, душил ее руками и шнуром. После того, как женщина скончалась, он решил утопить ее тело: оставил его в садовой бочке на несколько дней, потом вспорол живот матери, поместил в него пять строительных перчаток и уже после скинул труп с моста в реку.

Сам Лисогурский заявил, что устал сидеть в тюрьме, в содеянном раскаялся, все понял, хочет отбыть наказание, работать и приносить пользу стране и семье. Он отметил, что не хотел совершать преступление, а отношения с матерью были тяжелые.

Суд оставил приговор без изменений.

Фото: Объединенная пресс-служба городских судов