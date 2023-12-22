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На Совете законодателей РФ в Петербурге 26 апреля выступит Путин
Сегодня, 21:51
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На Совете законодателей РФ в Петербурге 26 апреля выступит Путин

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О его появлении на мероприятии рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На Совете законодателей при Федеральном Собрании РФ, который проходит в Петербурге, 26 апреля выступит президент страны Владимир Путин. О его появлении на мероприятии рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Заседание Совета законодателей РФ состоится в пятницу в Таврическом дворце под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации РФ Андрея Яцкина и заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой. По данным пресс-службы Смольного, участники намерены обсудить "меры по совершенствованию оборота, рационального использования, охраны земель сельскохозяйственного назначения и реализацию положений законодательства в сфере туризма".

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Фото: сайт Кремля

Теги: владимир путин, совет законодателей, таврический дворец
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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