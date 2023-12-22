Здание на проспекте Шаумяна горело два раза 25 апреля

Информация о пожаре первый раз поступила на пульт спасателей в 00:13, а второй – в 22:17.

В четверг, 25 апреля, здание по адресу: проспект Шаумяна, 1, в Красногвардейском районе горело дважды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о пожаре первый раз поступила на пульт спасателей в 00:13, а второй – в 22:17. В двухэтажном неэксплуатируемом здании происходило горение на площади 2 "квадрата" и 1 "квадрат" соответственно. Пострадавших не было.

Тушили пожар 10 и 5 человек личного состава МЧС, две и одна единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на мосту Александра Невского загорелись провода. В пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс" пояснили, что повредилась контактная сеть.

Фото: Piter.TV