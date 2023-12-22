На мосту Александра Невского загорелись провода

В пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс" пояснили, что повредилась контактная сеть.

На мосту Александра Невского, который соединяет Центральный и Красногвардейский районы Петербурга, вечером 25 апреля загорелись провода. Об этом автомобилисты сообщили в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

В связи с происшествием движение на переправе перекрывали. По данным пресс-службы ГКУ "Организатор перевозок", изменяли трассы троллейбусных маршрутов №№1, 22. К 22:51 общественный транспорт заработал в обычном режиме.

В пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс" пояснили, что повредилась контактная сеть. Именно это стало причиной возгорания. На месте работают аварийные службы, последствия устраняются, передает "Фонтанка".

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