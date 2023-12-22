На проспекте Энгельса сгорел Opel

Пожар потушили за 25 минут. С огнем боролись две пожарные машины и 10 спасателей.

Сегодня, 25 апреля, произошел пожар в Выборгском районе. На проспекте Энгельса у дома 96 вспыхнула иномарка Opel. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:27. Пламя охватило 0,5 "квадрата" в салоне автомобиля.

Пожар потушили за 25 минут. С огнем боролись две пожарные машины и 10 спасателей.

Никто не пострадал, причина возгорания устанавливается, подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Подольской улице потушили пожар.

Фото: Piter.tv