На проспекте Энгельса сгорел Opel

Сегодня, 25 апреля, произошел пожар в Выборгском районе. На проспекте Энгельса у дома 96 вспыхнула иномарка Opel. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:27. Пламя охватило 0,5 "квадрата" в салоне автомобиля.
Пожар потушили за 25 минут. С огнем боролись две пожарные машины и 10 спасателей.
Никто не пострадал, причина возгорания устанавливается, подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на Подольской улице потушили пожар.
Фото: Piter.tv
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