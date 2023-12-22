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На проспекте Энгельса сгорел Opel
Сегодня, 16:01
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На проспекте Энгельса сгорел Opel

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Пожар потушили за 25 минут. С огнем боролись две пожарные машины и 10 спасателей. 

Сегодня, 25 апреля, произошел пожар в Выборгском районе. На проспекте Энгельса у дома 96 вспыхнула иномарка Opel. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:27. Пламя охватило 0,5 "квадрата" в салоне автомобиля. 

Пожар потушили за 25 минут. С огнем боролись две пожарные машины и 10 спасателей. 

Никто не пострадал, причина возгорания устанавливается, подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на Подольской улице потушили пожар.

Фото: Piter.tv

Теги: сгорел opel
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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