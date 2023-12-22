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На Подольской улице потушили пожар
Сегодня, 13:20
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На Подольской улице потушили пожар

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Из опасной зоны эвакуировали 10 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Адмиралтейском районе сегодня, 25 апреля, произошел пожар. На Подольской улице, 39, в жилом здании полыхали три этажа. Огонь распространился по площади 60 "квадратов". Пламя удалось потушить. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 06:30.  В 06:44 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС.          

В 07:35 пожар удалось локализовать. Позже ликвидировали открытое горение. В 12:32 пожар полностью потушили. 

Из опасной зоны эвакуировали 10 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Адмиралтейском районе ограничивается движение транспорта по Садовой улице.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, подольская улица, пожарные
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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