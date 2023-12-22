В Адмиралтейском районе ограничивается движение транспорта по Садовой улице 

Речь идет об участке от набережной Крюкова канала до Никольского переулка.

В Адмиралтейском районе с 27 апреля ограничат движение по Садовой улице. Речь идет об участке от набережной Крюкова канала до Никольского переулка. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Здесь с 27 апреля (22:00) по 28 апреля (06:00) пройдут работы по реконструкции кабельной сети.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 26 по 30 апреля ограничивается движение транспорта по Кадетскому бульвару в Пушкине.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ