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В Адмиралтейском районе ограничивается движение транспорта по Садовой улице 
Сегодня, 11:39
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В Адмиралтейском районе ограничивается движение транспорта по Садовой улице 

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Речь идет об участке от набережной Крюкова канала до Никольского переулка.

В Адмиралтейском районе с 27 апреля ограничат движение по Садовой улице. Речь идет об участке от набережной Крюкова канала до Никольского переулка. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Здесь с 27 апреля (22:00) по 28 апреля (06:00) пройдут работы по реконструкции кабельной сети.  

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 26 по 30 апреля ограничивается движение транспорта по Кадетскому бульвару в Пушкине.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, ограничивается движение, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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