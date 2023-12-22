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С 26 по 30 апреля ограничивается движение транспорта по Кадетскому бульвару в Пушкине
Сегодня, 12:10
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С 26 по 30 апреля ограничивается движение транспорта по Кадетскому бульвару в Пушкине

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ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом новых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

В Пушкинском районе ограничивается движение транспорта по Кадетскому бульвару. Речь идет об участке от Парковой улицы до Сапёрной улицы, включая перекрестки с улицей Красной Звезды, Захаржевской улицей, Артиллерийской улицей и Прямым переулком. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Ограничения будут действовать с 26 по 30 апреля. В Пушкине в это время будут выполняться работы по ремонту дорожного покрытия.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом новых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Кроме того, ограничения коснулись и Курортного района. В Репино с 26 апреля ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, кадетский бульвар, пушкин, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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