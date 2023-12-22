Новосмоленскую набережную благоустроят с двух сторон

Здесь появятся дорожки для пешеходов и современная мебель.

Новосмоленскую набережную приведут в порядок с двух сторон. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 3 мая.

Две набережных в Василеостровском районе в ближе к устью реки Смоленка соединят сквер Александра Володина и два ранее благоустроенных сквера на улице Кораблестроителей. Все элементы станут единой частью Линейного парка. Пресс-служба ГАТИ

Площадь территории, на которой пройдут работы, составляет почти 4 тыс. "квадратов". Специалисты создадут дорожки для пешеходов, разместят современную уличную мебель и высадят более 200 деревьев.

Ранее мы писали, что три Предпортовых проезда осветят новые фонари.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга