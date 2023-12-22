Льготная ипотека увеличила стоимость квартир в новостройках в Петербурге

В городе на Неве жилье подорожало больше, чем в Москве, где за аналогичный период средняя стоимость "квадрата" на первичном рынке увеличилась в 1,7 раза.

За 4 года действия льготной ипотеки в Петербурге средняя цена "квадрата" в квартирах в новостройках выросла в 1,9 раза. Об этом пишет 5 мая "Деловой Петербург".

В городе на Неве жилье подорожало больше, чем в Москве, где за аналогичный период средняя стоимость "квадрата" на первичном рынке увеличилась в 1,7 раза. Кроме того, отмечается, что лидером среди регионов РФ по росту цен на квартиры в новостройках стал Омск: в этом городе "квадрат" подорожал в 2,8 раза. После него идут Нижний Новгород с увеличением в 2,7 раза, Ростов-на-Дону и Краснодар – в 2,5 раза.

Напомним, льготную ипотеку с поддержкой от государства запустили весной 2020 года. Согласно прогнозам экспертов, большинство льготных программ завершится 1 июля 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, что продажи квартир в новостройках Петербурга в марте выросли на 50%. Специалисты предполагают, что такой всплеск покупательской активности носит временный характер.

Фото: Piter.TV