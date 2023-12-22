Продажи квартир в новостройках Петербурга выросли на 50%

Аналитики подсчитали, что в марте продажи квартир и апартаментов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличились более чем на 50%. Согласно данным DataFla, в городе было зафиксировано 4046 сделок с новыми объектами недвижимости. Это число на 53% превышает показатели февраля, о чем сообщает РБК.
В Ленинградской области этот показатель достиг еще больших значений - 58%.
Однако эксперты полагают, что данный всплеск покупательской активности носит временный характер. Они не прогнозируют дальнейшего роста продаж в текущем году. Это связано с тем, что в июле истекает срок действия льготной программы ипотеки с государственной поддержкой, и нет никаких предположений относительно будущей ключевой ставки Центрального банка.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге запустят новое производство оборудования для театров.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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