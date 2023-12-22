Продажи квартир в новостройках Петербурга выросли на 50%

Эксперты полагают, что данный всплеск покупательской активности носит временный характер. Они не прогнозируют дальнейшего роста продаж в текущем году.

Аналитики подсчитали, что в марте продажи квартир и апартаментов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличились более чем на 50%. Согласно данным DataFla, в городе было зафиксировано 4046 сделок с новыми объектами недвижимости. Это число на 53% превышает показатели февраля, о чем сообщает РБК.

В Ленинградской области этот показатель достиг еще больших значений - 58%.

Однако эксперты полагают, что данный всплеск покупательской активности носит временный характер. Они не прогнозируют дальнейшего роста продаж в текущем году. Это связано с тем, что в июле истекает срок действия льготной программы ипотеки с государственной поддержкой, и нет никаких предположений относительно будущей ключевой ставки Центрального банка.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге запустят новое производство оборудования для театров.

Фото: Piter.TV