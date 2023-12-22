  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Продажи квартир в новостройках Петербурга выросли на 50%
Сегодня, 10:34
239
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Продажи квартир в новостройках Петербурга выросли на 50%

0 0

Эксперты полагают, что данный всплеск покупательской активности носит временный характер. Они не прогнозируют дальнейшего роста продаж в текущем году.

Аналитики подсчитали, что в марте продажи квартир и апартаментов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличились более чем на 50%. Согласно данным DataFla, в городе было зафиксировано 4046 сделок с новыми объектами недвижимости. Это число на 53% превышает показатели февраля, о чем сообщает РБК.

 В Ленинградской области этот показатель достиг еще больших значений - 58%.

Однако эксперты полагают, что данный всплеск покупательской активности носит временный характер. Они не прогнозируют дальнейшего роста продаж в текущем году. Это связано с тем, что в июле истекает срок действия льготной программы ипотеки с государственной поддержкой, и нет никаких предположений относительно будущей ключевой ставки Центрального банка.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге запустят новое производство оборудования для театров.

Фото: Piter.TV

Теги: квартиры в новостройках, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
amedavin
Сегодня 11:40

Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!

Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8-952-133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии