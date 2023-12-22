В Колпино задержан подозреваемый в поджоге "легковушки" в Красном Бору

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге легкового автомобиля в поселке Красный Бор. Об этом 5 мая рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Тосненского района 2 мая обратилась жительница Красного Бора и заявила, что у дома 23 по улице Культуры горит "легковушка", припаркованная возле деревянного дома. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили частично обгоревший автомобиль Hyundai Pony.

В доме 3 по улице Машиностроителей 4 мая был задержан подозреваемый в совершении этого преступления, 35-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на Piter.TV: петербуржец поджег Opel Corsa на улице Генерала Хрулева.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)