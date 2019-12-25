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Неизвестные подожгли машину врача за 5 млн рублей на Ветеранов
Сегодня, 8:22
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Неизвестные подожгли машину врача за 5 млн рублей на Ветеранов

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В результате у иномарки полностью выгорела передняя часть, никто не пострадал.

В Петербурге неизвестные подожгли машину врача, приобретенную в кредит за 5 млн рублей. Размер ущерба устанавливается. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", автомобиль Geely Monjaro полыхал рано утром 1 апреля около дома 147 по проспекту Ветеранов. Им владел 32-летний мужчина, работающий в Городской больнице №20. В результате у иномарки полностью выгорела передняя часть, никто не пострадал. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина поджег электросамокаты у детской поликлиники на Ударников. 

Фото: Piter.TV 

Теги: поджог машины, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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