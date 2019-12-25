Неизвестные подожгли машину врача за 5 млн рублей на Ветеранов

В результате у иномарки полностью выгорела передняя часть, никто не пострадал.

В Петербурге неизвестные подожгли машину врача, приобретенную в кредит за 5 млн рублей. Размер ущерба устанавливается.

По информации АН "Оперативное прикрытие", автомобиль Geely Monjaro полыхал рано утром 1 апреля около дома 147 по проспекту Ветеранов. Им владел 32-летний мужчина, работающий в Городской больнице №20. В результате у иномарки полностью выгорела передняя часть, никто не пострадал.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина поджег электросамокаты у детской поликлиники на Ударников.

Фото: Piter.TV