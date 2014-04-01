Мужчина поджег электросамокаты у детской поликлиники на Ударников

Полиция уже приступила к поиску подозреваемого.

В Петербурге неизвестный совершил поджог электросамокатов, находившихся на ночном паркинге. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Происшествие случилось утром 30 марта. Согласно источнику в правоохранительных органах, инцидент произошел на проспекте Ударников в Красногвардейском районе, где злоумышленник поджег самокаты, стоявшие на газоне возле детской поликлиники.

Свидетели утверждают, что поджог устроил человек в камуфляжной одежде, который после совершения преступления скрылся. Полиция уже приступила к поиску подозреваемого. В результате пожара было повреждено десять самокатов.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)