Отец-одиночка избил своих детей в Красном Селе

Прокуратура Красносельского района организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике жестокого обращения с детьми.

Накануне житель многоэтажки на Геологической получил сообщение от соседского ребенка. Школьник рассказал об избиении отцом и попросил о содействии. Мужчина немедленно связался с полицией, пишет 78.ru.

Прибывшие сотрудники органов правопорядка обнаружили в квартире двух пострадавших детей: 14-летнего мальчика и 13-летнюю девочку, а также их отца. Для выяснения обстоятельств всех доставили в отделение полиции, откуда детей направили в медицинское учреждение.

Как стало известно, 25 марта мужчина нанес телесные повреждения своей дочери. Медицинские работники зафиксировали у девочки множественные гематомы и ссадины на конечностях и спине. Ее состояние оценивалось как стабильное, и она была госпитализирована. Спустя пару дней петербуржец совершил нападение на сына, нанося удары кулаками в голову и живот, а также ремнем по ногам. У подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы, ссадины и острый фарингит. В настоящее время мальчик находится в отделении интенсивной терапии.

50-летнего отца отпустили, составив протокол об административном правонарушении, связанном с неисполнением родительских обязанностей. Семья не состоит на учете.

Прокуратура Красносельского района организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике жестокого обращения с детьми.

Ранее росгвардейцы отыскали мальчика, потерявшегося во время семейной прогулки в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV