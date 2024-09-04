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Росгвардейцы отыскали мальчика, потерявшегося во время семейной прогулки в центре Петербурга

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Ребенка отвела прохожая в Главный штаб.

Росгвардейцы вернули отцу восьмилетнего сына, который потерялся во время семейной прогулки. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 26 марта мальчик гулял на Дворцовой площади с отцом и сестрой. В какой-то момент он отстал от родственников и испугался, остановившись около арки Главного штаба. На рыдавшего ребенка обратила внимание прохожая. Узнав, что он потерялся, женщина отвела его в здание Эрмитажа. На посту по охране музея находилась сотрудница Росгвардии. 

О произошедшем заявили в центр оперативного управления ОВО, после чего информация и приметы мальчика были переданы в районное управление МВД. А еще школьнику подарили плюшевую игрушку.  

Тогда же отец ребенка обратился за помощью к наряду ППСП. Правоохранителям оперативно передали данные о том, что потерявшийся стоит в здании Главного штаба. Родитель сразу направился туда и забрал сына.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы вернули в детский дом на Космонавтов сбежавшего подростка. 

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: главный штаб, пропавший ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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