В Главном штабе открылась выставка выставка "Думай о времени!"

Здесь можно увидеть отреставрированную картину XVIII века "Роскошный натюрморт" Яна ван ден Хекке.

В Петербурге открылась выставка "Думай о времени!", на которой можно увидеть отреставрированную картину XVIII века "Роскошный натюрморт" Яна ван ден Хекке. Экспозиция находится в Главном штабе Эрмитажа. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города.

Шедевр дополняет инсталляция из предметов прикладного искусства, которые входят в коллекцию Эрмитажа. Также на выставке представлены старинные музыкальные инструменты из фондов Музея театрального и музыкального искусства. Если есть инструменты, то есть и музыкальное сопровождение. Его подобрал художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер.

Увидеть выставку можно до 31 марта. Она находится на Дворцовой площади, 6/8.

Ранее мы писали, что в Михайловском замке открылась выставка "Книжка с картинками".

Фото: Telegram / Правительство Петербурга