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В Главном штабе открылась выставка выставка "Думай о времени!"
Сегодня, 11:14
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В Главном штабе открылась выставка выставка "Думай о времени!"

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Здесь можно увидеть отреставрированную картину XVIII века "Роскошный натюрморт" Яна ван ден Хекке.

В Петербурге открылась выставка "Думай о времени!", на которой можно увидеть отреставрированную картину XVIII века "Роскошный натюрморт" Яна ван ден Хекке. Экспозиция находится в Главном штабе Эрмитажа. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города.

Шедевр дополняет инсталляция из предметов прикладного искусства, которые входят в коллекцию Эрмитажа. Также на выставке представлены старинные музыкальные инструменты из фондов Музея театрального и музыкального искусства. Если есть инструменты, то есть и музыкальное сопровождение. Его подобрал художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер.

Увидеть выставку можно до 31 марта. Она находится на Дворцовой площади, 6/8.

Ранее мы писали, что в Михайловском замке открылась выставка "Книжка с картинками".

Фото: Telegram / Правительство Петербурга

Теги: выставка, главный штаб, думай о времени
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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