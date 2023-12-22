Здесь можно увидеть иллюстрации из любимых детских книг 1920 - 1980-х годов.

Жителям Петербурга предлагают проверить, как хорошо они помнят героев любимых сказок. В Михайловском замке открылась выставка "Книжка с картинками", на которой представлено более 100 оригинальных иллюстраций и обложек к детским книгам 1920-1980-х годов. Об этом сообщили в tg-канале "Русского музея".

Большинство рисунков уже давно признали классикой. Иллюстрации стали отражением уникального стиля многих художников: Владимира Лебедева, Алексея Пахомова, Юрия Васнецова, Аминадава Каневского, Владимира Конашевича.

Выставка открыта до 13 марта. Билеты можно купить даже по Пушкинской карте.

Ранее мы писали, что Петербург отмечает Международный день книгодарения 14 февраля.

Фото: Telegram / Государственный Русский музей