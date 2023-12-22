Петербург отмечает Международный день книгодарения 14 февраля

В Северной столице жители будут обмениваться книгами и знакомиться с единомышленниками на городских площадках.

Сегодня, 14 февраля, в Петербурге отмечают Международный день книгодарения. Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем tg-канале рассказал, где можно обменяться книгами в городе.

Акция "Книговорот" проходит в библиотеках им.А.И. Герцена и в библиотеке "Лиговская". Каждый посетитель может оставить книги на полках "круговорота" и взять любое понравившееся издание.

В библиотеке им. Д.С. Лихачева и в детской библиотеке им. А.С. Пушкина сегодня стартовала акция "Дарите книги с любовью". На площадках пройдет сбор книг для библиотек и детских учреждений, которые находятся в маленьких городах и деревнях. Цель акции — вдохновить жителей дарить друг другу хорошие книги.

Кроме того, сегодня в Доме книги будут работать волонтеры проекта "Прямой диалог". Они расскажут о семьях, которым книги нужны для обучения и семейного досуга. В 20:30 на сцене городского пространства начнется акция "Книжные знакомства", во время которой петербуржцы смогут найти новых читающих друзей.

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Фото: Pxhere