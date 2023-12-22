Дом книги примет участие в акции книгодарения

В Доме книги всю неделю будет проходить акция "Свидания с книгой вслепую".

В России 14 февраля отмечают День книгодарения. В честь праздника петербургский Дом книги проведет несколько тематических встреч и акций. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В праздничный день, 14 февраля, в 19:00 на главной сцене Дома книги выступит Михаил Барщевский – писатель, драматург, один из известнейших юристов России, ветеран телеклуба "Что? Где? Когда?". Он презентует читателям новую книгу – роман "Правда о лжи", посвященный феномену современной деловой женщины.

Кроме того, в Доме книги всю неделю будет проходить акция "Свидания с книгой вслепую". Каждый желающий сможет выбрать себе издание, опираясь лишь на описание сюжета и подсказок, которые составят продавцы.

В 20:30 на главной сцене Дома книги стартует большая акция, организованная совместно с социальной платформой ВКонтакте – "Книжные знакомства", во время которых посетители Дома книги смогут найти новых друзей. У горожан появятся единомышленники.

Ранее мы писали, что стоимость билетов на "Сапсан" зафиксируют в честь 23 февраля.

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