Стоимость билетов на "Сапсан" зафиксируют в честь 23 февраля

Возможность сэкономить получат только обладатели полного билета (Москва - Петербург или Петербург - Москва).

Пассажиры скоростного поезда "Сапсан" смогут сэкономить на билетах на 23 февраля, независимо от даты покупки и уровня спроса. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Отметим, что такую возможность получат только обладатели полного билета (Москва - Петербург или Петербург - Москва). Билеты самой низкой категории на эту дату будут стоить от 2,3 тыс. рублей.

Аналогичная акция существовала и во время празднования Нового 2024 года для пользователей скоростного поезда, соединяющего две столицы.

Ранее мы сообщили о том, что Россия и Белоруссия восстановят семь ж/д разъездов к портам Петербурга.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД