На полигоне Саблино – Тосно проведут испытания "Сапсана" для ВСМ

Для сбора данных специалисты институтов ВНИИЖТ и ВНКТИ оснащают состав измерительным комплексом.

В Ленобласти на участке Саблино — Тосно стартовала активная фаза подготовки к техническим испытаниям элементов высокоскоростной магистрали (ВСМ). В качестве тестового состава выступит поезд "Сапсан", который уже прошел процедуру взвешивания и загружен мерным грузом для имитации реальной массы высокоскоростного поезда, сообщили в пресс-службе РЖД.

Для сбора данных специалисты институтов ВНИИЖТ и ВНКТИ оснащают состав измерительным комплексом. Каждый вагон станет мобильной лабораторией: на борту установят 35 приборов, которые будут фиксировать 43 различных показателя. В их число входят прогибомеры (для контроля деформаций и наклонов рельсошпальной решетки), лазерные триангуляционные измерители (для фиксации перемещений колёсных пар относительно пути) и акселерометры (для оценки плавности хода и уровня вибраций в пассажирском салоне).

Параллельно на самом полигоне завершается монтаж инфраструктуры мониторинга. Уже установлено более половины из запланированных 1500 датчиков, включая подземные сенсоры, заложенные непосредственно при строительстве земляного полотна.

Главная задача эксперимента – изучить физическое воздействие тяжелого скоростного подвижного состава на балластный слой и основание пути. Полученные данные станут фундаментом для проектирования и строительства трассы ВСМ Москва – Петербург.

Ранее мы сообщили о том, что на Финляндском вокзале открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров.

Видео: Пресс-служба ОАО "РЖД"

