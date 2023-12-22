Россия и Белоруссия восстановят семь ж/д разъездов к портам Петербурга

Задачей на ближайшее время является увеличение перевалки белорусской продукции в Северную столицу до 15 млн т к 2025 году.

РЖД и Белорусская железная дорога согласовали планы инвестиций, направленные на увеличение пропускной способности железнодорожной сети. Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой отметил, что эти меры необходимы для обеспечения доставки белорусских экспортных товаров в порты Петербурга. В рамках инвестиционных планов будет осуществлено строительство семи разъездов, которые были законсервированы после распада СССР.

Крутой также отметил, что петербургские порты уже достигли своего максимума грузопотоков, который значительно вырос за последние годы. По его словам, задачей на ближайшее время является увеличение перевалки белорусской продукции до 15 млн т к 2025 году.

Также планируется использование портовых мощностей Мурманска и Северного морского пути для доставки товаров в Китай и другие страны. По мнению Крутого, в первом полугодии будет принято окончательное решение по варианту Мурманска.

Ранее мы сообщили о том, что на 23 февраля и 8 марта из Петербурга в Москву запустят сдвоенные "Ласточки".

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)