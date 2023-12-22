На 23 февраля и 8 марта из Петербурга в Москву запустят сдвоенные "Ласточки"

Дополнительные "Ласточки" запустят на наиболее востребованных направлениях 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
Общее количество отправляемых поездов дальнего следования превысит четыре тысячи, включая как регулярные, так и дополнительные рейсы. На направлениях Москва – Петербург будут использоваться сдвоенные составы поездов "Ласточка" для обеспечения увеличенного спроса.
В случае повышенного интереса к поездкам в праздничные дни к поездам будут добавлять дополнительные выгоны.
Ранее в Санкт-Петербурге на станции Обухово сотрудниками транспортной полиции с "Ласточки" был снят зацепер.
Фото: Telegram/ Телеграмма РЖД
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