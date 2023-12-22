На 23 февраля и 8 марта из Петербурга в Москву запустят сдвоенные "Ласточки"

В случае повышенного интереса к поездкам в праздничные дни к поездам будут добавлять дополнительные выгоны.

Дополнительные "Ласточки" запустят на наиболее востребованных направлениях 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Общее количество отправляемых поездов дальнего следования превысит четыре тысячи, включая как регулярные, так и дополнительные рейсы. На направлениях Москва – Петербург будут использоваться сдвоенные составы поездов "Ласточка" для обеспечения увеличенного спроса.

В случае повышенного интереса к поездкам в праздничные дни к поездам будут добавлять дополнительные выгоны.

Ранее в Санкт-Петербурге на станции Обухово сотрудниками транспортной полиции с "Ласточки" был снят зацепер.

Фото: Telegram/ Телеграмма РЖД