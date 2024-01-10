На линии Москва — Петербург запустят сдвоенные "Сапсаны" и дополнительную "Ласточку"

Поезда будут курсировать по отдельным датам в обе стороны.

В преддверии 1 сентября на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом увеличится количество мест в скоростных поездах. Для этого железнодорожники сформируют несколько дополнительных сдвоенных составов "Сапсан", которые будут курсировать по отдельным датам в обе стороны.

Дополнительные рейсы из Москвы в Петербург:

№ 778 (отправление в 17:40) – 24, 25, 26, 27, 28, 30 и 31 августа;

№ 780 (отправление в 19:30) – 24, 25, 26 и 31 августа;

№ 754 (отправление в 5:45) –31 августа.

Дополнительные рейсы из Петербурга в Москву:

№ 759 (отправление в 9:00) – 24, 25, 26, 27, 28, 30 и 31 августа;

№ 767 (отправление в 13:00) – 24, 25, 26 и 31 августа;

№ 777 (отправление в 17:10) – 30 августа.

Помимо разовых запусков сдвоенных высокоскоростных поездов, весь сентябрь между двумя столицами будет ежедневно курсировать дополнительная сдвоенная "Ласточка" № 723/724.

Ранее мы сообщили о том, что на стройке ВСМ Москва – Петербург трудятся отряды из 22 регионов.

Фото: Пресс-служба РЖД