На стройке ВСМ Москва – Петербург трудятся отряды из 22 регионов

Студенты осваивают профессии дорожных рабочих, арматурщиков, бетонщиков и подсобных рабочих под руководством опытных наставников.

К строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом присоединились студенческие строительные отряды со всей страны. Как сообщили в Минтрансе РФ 17 августа, этим летом к масштабному проекту привлечены ребята из 22 субъектов России.

На объектах работают учащиеся ведущих транспортных вузов: РУТ (МИИТ), ОмГУПС, РГУПС, УрГУПС, ИрГУПС, СГУПС и ПГУПС. Студенты осваивают профессии дорожных рабочих, арматурщиков, бетонщиков и подсобных рабочих под руководством опытных наставников.

Участие в проекте позволяет будущим инженерам познакомиться с передовыми технологиями строительства. Так, на подмосковном полигоне "Селинское" бойцы студотрядов участвуют в производстве уникальных 700-тонных бетонных балок для пролетов мостов — таких конструкций ранее не применяли в отечественной практике.

Напомним, протяженность будущей магистрали составит почти 700 км. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина, а ввод дороги в эксплуатацию запланирован на 2028 год. По расчетам, ежегодный пассажиропоток между столицами достигнет 23 миллионов человек.

Ранее в Смольном рассказали, как железная дорога меняет транспортный каркас Петербурга.

Фото: Пресс-служба РЖД