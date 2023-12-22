Китайский Новый год 2024: как встретить год Зелёного Деревянного Дракона

Праздник продлится с 10 по 24 февраля.

Китайский Новый год или Праздник весны — значимое и продолжительное торжество в Поднебесной и ряде других стран Азии. Его история связана с древними восточными мифами и насчитывает не одно тысячелетие. Piter. TV рассказывает о том, как отмечают наступление года по восточному календарю.

Символ и даты китайского Нового года 2024

В 2024-м году китайский Новый год наступит в субботу, десятого февраля. Его принято отмечать 15 дней. Фиксированной даты у торжества нет. Она постоянно меняется, а все потому, что Новый год в Китае празднуют по лунному (лунно-солнечному или сельскохозяйственному) календарю. Издревле в это время отмечали наступление весны. Интересно и то, что в Китае наступит уже не 2024 год, а 4721-й.

Китайцы верят, что каждому году покровительствует одно из 12 животных зодиакального круга, которое олицетворяет одну из пяти стихий — землю, воду, огонь, металл или дерево. Например, в 2022-м праздновали год Чёрного или Синего Водяного Тигра, а в 2023-м — Черного Водяного Кролика. Комбинации сменяются в течение 60 лет. Потом цикл повторяется.

Символ и покровитель 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон. Это единственное мифологическое существо среди всех животных знаков. Он символизирует власть, мудрость и процветание. С древности драконы ассоциировались с правителями, силой и святостью.

Отметим, что в 2025-м году китайский Новый год будет отмечаться уже в январе, так как год дракона очень короткий. Он продлится 354 дня.

Фото: Анна Гибова.

Традиции китайского Нового года

Если в нашей стране принято наряжать елку, то символ Китайского Нового года — мандариновое дерево. Жители Поднебесной верят, что оно приносит в дом удачу и богатство. Популярны у китайцев и украшения красного цвета.

По одной из легенд, чудовище по имени Нянь ("год"), внешне похожее и на льва, и на тигра, приходило к жителям Китая в первый день Нового года. Оно охотилось за скотом, уничтожало урожай, а также могло съесть и людей, особенно маленьких детей. Но однажды местные увидели, как монстр испугался человека в красной одежде. С тех пор этот цвет считается счастливым. По мнению китайцев, он отпугивает злых духов. Именно поэтому жители Поднебесной украшают дома и улицы красными фонариками, иероглифами счастья, носят парные надписи этого цвета. Еще одна отличительная черта праздника — салюты и фейерверки — также связана с мифом. Громкими звуками китайцы отпугивают чудовище Нянь, которое очень боится шума. Об этих и других традициях Piter.TV рассказала чемпион мира по китайскому языку, профессиональный китаевед, посол китайского языка и культуры в мире, основатель школы китайского языка Twins Chinese Анна Кузина, которая прожила в Поднебесной более 15 лет.

Китайцы начинают готовиться к Новому году за месяц. Обязательный пункт — генеральная уборка. Жители Поднебесной считают, что для того, чтобы впустить новое, нужно избавиться от старого. И только потом украшают дом бумажными узорами в виде рыбок и животного-покровителя года. Эти изображения созвучны с достатком. Еще одна важная традиция — покупка одежды. В первый день наступившего года нужно быть в новом. Желательно "с головы до пят", чтобы все плохое осталось позади. Считается, что старая одежда забирает с собой и прошлый негативный опыт. Есть и то, что объединяет китайцев с русскими людьми. Накануне Нового года вся семья собирается вместе. Где бы не находились китайцы, за границей или в другом городе, они всегда стремятся приехать в родительский дом на праздник. В связи с этим образуются транспортные коллапсы. Вся страна перемещается, чтобы в новогоднюю ночь быть рядом с близкими. Следующая традиция — обязательно смотреть "Новогодний огонек" — передачу, которая транслируется по всей стране. Дословно по-китайски она называется "Весенний концерт". Ее показывают с восьми вечера до половины первого ночи. Песни, танцы, стендапы, фокусы — все это можно увидеть на "Новогоднем огоньке". Передача — "трамплин" для артистов. Все мечтают выступить на ней. Ближе к двенадцати ведущий считает секунды до Нового года. Это напоминает наш бой курантов. После этого китайцы пускают фейерверки и хлопушки. С первого дня Нового года жители Поднебесной начинают активно посещать родственников, ходить в гости, рестораны и дарить друг другу подарки: орехи, большие фруктовые корзины, молоко, все то, что полезно, а также красные конверты с деньгами (или же переводить средства детям на карту). У Китайцев все расписано по дням, как у нас на Масленице. Например, на третий день нужно обязательно поздравить родственников по материнской линии, на пятый — встретить дух богатства. Чемпион мира по китайскому языку, профессиональный китаевед, посол китайского языка и культуры в мире, основатель школы китайского языка Twins Chinese Анна Кузина.

Фото: Анна Кузина.

Китайские новогодние блюда

По случаю праздника китайцы готовят традиционные угощения. Главное из них — это пельмени с мясом, овощами, капустой, креветками и даже кукурузой. Их лепят всей семьей. Пельмени формой похожи на юаньбао, слитки драгоценного металла, служившие в старину деньгами. Считается, что это блюдо привлекает богатство. Пельмени чаще всего едят на севере Поднебесной. А на юге страны популярны спринг-роллы (весенние блинчики). На столе присутствуют и другие блюда: рыба, приготовленная на пару и символизирующая достаток, а также курица в имбирно-соевом соусе, рисовые пироги и тофу (соевый сыр), потому что оно созвучно с фразой "много счастья".

Фото: Цзинь Шучэнь.

Новогодние блюда в китайских семьях отличаются. Все зависит от города и самих людей. Я из Пекина, и у нас очень популярны не только пельмени, но и пекинская утка. На праздник мы с семьей также готовим лапшу, хотя далеко не все это делают. В Китае мы очень любим ходить на новогодние рынки. Обычно они располагаются в парках. Там продают вкусную еду, одежду, различные небольшие товары, красные или золотые полотна с иероглифами. Ими украшают двери, чтобы привлечь счастье и удачу. Например, в этом году на моих полотнах написано 一帆风顺 (Yīfānfēngshùn, "Пусть ваша жизнь проходит гладко" и 吉星高照 (Jíxīnggāozhào, "Фортуна улыбнется вам") Цзинь Шучэнь, студентка Санкт-Петербургского института культуры.

Фото: Цзинь Шучэнь

Фото: Анна Гибова

Фестиваль фонарей

Празднование китайского Нового года завершится масштабным ежегодным Фестивалем фонарей (Юаньсяоцзе), который пройдет 24 февраля. Мероприятие проводится по всей стране на 15-е сутки первого месяца по лунному календарю. Традиции уже более двух тысяч лет. В этот день в Китайе зажгутся тысячи фонарей, олицетворяющих счастье и успех.

