Смольный поздравил петербуржцев с буддийским и китайским Новым годом

Центром празднования буддийского нового года в Петербурге стал Дацан Гунзэчойнэй, который является самым старейшим буддиским храмом в европейской части России.

В Петербурге, как и во всём мире, 20 февраля отмечается Сагаалган – буддийский Новый год. В связи с этим городские власти поздравили жителей и гостей Северной столицы, исповедующих буддизм. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что традиции этого праздника, хотя и уходят своими корнями в древность, всё еще актуальны и соответствуют современным временам. Центром празднования буддийского нового года в Петербурге стал Дацан Гунзэчойнэй, который является самым старейшим буддиским храмом в европейской части России.

Председатель законодательного собрания Северной столицы Александр Бельский отметил, что 2024 год, календарно символизирующий наступление буддийского нового года, теперь полностью вступил в свои права. Он выразил пожелание, чтобы год принес мир, здоровье и любовь.

Напомним, что Сагаалган или праздник белого месяца является новым годом по лунному календарю для бурят, калмыков, тувинцев и монголов. В Петербурге его отмечает около 150 тыс. человек. Поблизости от буддийского дацана зажигают ритуальные костры, проводят молебны и читают молитвы.

В это же время в Петербурге также празднуется китайский Новый год. С 10 по 24 февраля в городе пройдут фестивали, концертные программы и мастер-классы. Праздник весны будет отмечаться на фестивале "Китайский новый год - веселый праздник весны".

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Фото: Анна Гибова