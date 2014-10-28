В Финляндии вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для россиян

Антти Хяккянен рассказал о нововведениях в правовой системе страны.

Запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России и Белоруссии вступил в законную силу на территории Финляндии. Соответствующее заявление через социальные сети сделал министр по обороне республики Антти Хяккянен.

Запрет на осуществление операций с недвижимостью гражданами России и Белоруссии вступает в силу сегодня, 15 июля. Антти Хяккянен, глава Минобороны Финляндии

Напомним, что парламент Финляндии в преле 2025 года одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам. Теперь разрешение на приобретение недвижимости не будет выдано лицу, страна гражданства которого якобы может представлять угрозу национальной безопасности европейского государства. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, а квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.

В Финляндии сообщили о бедственном положении на границе с Россией.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Antti Häkkänen