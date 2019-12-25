В Восточной части страны закрываются туристические агентства.

Отсутствие российских туристов ставит под угрозу существование профильной бизнес-индустрии на территории Восточной Финляндии. Соответствующей информацией с читателями поделились журналисты из финского издания Yle. В статье авторы упоминают, что снижение доходов предпринимателей сильно ударило по всем без исключения. Согласно комментарию менеджера проектов компании Visit Finland для СМИ, в некоторых случаях населению пришлось закрыть коммерческие заведения. Агентства из европейского региона, в частности, немецкий туроператор отменяют чартерные рейсы в Савонлинну из-за того, что не удалось продать достаточное количество билетов.

Многие туристические компании в Восточной Финляндии находятся в бедственном положении, потому что российские туристы больше не приезжают в этот район. Туристов сейчас привлекают из Центральной Европы, но это представляет сложности. текст публикации

Напомним, что государственная граница между странами закрыта по решению Хельсинки. Власти европейской страны начали вводить ограничения с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финляндия обвинила в этой проблеме Москву. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами коллективного Запада. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил, что русофобская позиция, которой теперь стал придерживаться Хельсинки, вызывает у руководства нашей страны глубокое сожаление.

В Финляндии санкции против России спровоцировали рост торговли рублями.

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