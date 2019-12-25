В Финляндии санкции против России спровоцировали рост торговли рублями

В газете Iltalehti рассказали о популярности в европейской стране менял.

Санкционное давление Европейского союза и против России повлекли за собой увеличение объема торговли рублями в торговых центрах Финляндии. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания Iltalehti. Услуги местных "менял" стали популярны после весны 2022 года, когда банковские денежные переводы между соседними странами были прерваны из-за давления коллективного Брюсселя. Финансовые обстоятельства создали трудности для людей, которым нужно было перевести средства родственникам, живущим по другую сторону восточной границы Финляндии. Одним из способов решения такой проблемы стал обмен валюты между частными лицами с помощью социальных сетей. В канале "Обмен валюты в Финляндии" сейчас находится почти 24 тысяч участников. Они живут в разных частях страны, однако, согласно объявлениям, большинство из них проживает в столичном регионе. Человек, которому нужен обмен валюты, может оставить публичное сообщение, указав сумму денег, место встречи и способ обмена. Чаще всего предлагают услугу обмена валют выходцы из России и из Украины.

Евро на рубли меняют преимущественно в торговых центрах — в Эспоо, Хельсинки и Вантаа, по курсу 89–90 руб. за евро. Обмен происходит наличными, так как люди опасаются мошенников. сообщение иностранного СМИ

Напомним, что в отделе финансовой разведки Национальной уголовной полиции Финляндии говорят о том, обмен валюты между частными лицами остается вне контроля действующих властей.

В Финляндии зафиксирован рост числа закрывшихся предприятий.

Фото: pxhere.com