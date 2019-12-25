В Финляндии зафиксирован рост числа закрывшихся предприятий. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на данные статистического управления страны.
Отмечается, что в 2025 году число закрывшихся в Финляндии компаний выросло почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. С января по март закрыло более 21 тысячи компании. Наибольшее число предприятий пришлось на профессиональную, научную и техническую сферы.
Причиной массового закрытия компаний стало изменение законодательства Финляндии, в соответствии с которым была отменена льгота по НДС для малых предприятий. Больше всего предприятий закрылось в регионах Уусимаа и Пирканмаа.
Ранее Лихачев сообщил, что Финляндия должна возместить убытки от остановки строительства "Хинхикиви".
Фото: pxhere.com
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